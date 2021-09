Homem fica com pênis preso em garrafa por 2 meses

- Publicidade-

Uma pessoa de 45 anos ficou com o pênis preso em uma garrafa por 2 meses, de acordo com relato médico do International Journal of Surgery Case Reports. O paciente sofria com depressão severa e precisou passar por uma cirurgia para retirar a garrafa do órgão genital.

A publicação relatou o caso para alertar sobre a importância de cuidar das necessidades sexuais de pessoas com problemas mentais. Neste caso o homem já tinha inclusive histórico de tentativas de suicídio.

De acordo com os autores do artigo, depois que ficou com o pênis preso, o homem demorou para procurar ajuda por causa do problema mental. Quando ele falou com a família, o pênis já tinha desenvolvido um edema e estava bastante inchado.

A publicação recomenda cirurgia para casos de estrangulamento peniano, ainda que em alguns casos instrumentos simples podem ser utilizados com habilidade para tratar do problema.

A literatura médica tem quase 60 casos de estrangulamento peniano relatados desde 1755. Os objetos envolvidos nesses problemas variam bastante, passando por fita adesiva, cabelo e chaveiros. Normalmente eles são utilizados para aumentar o prazer ou prolongar a duração da ereção em jogos auto-eróticos.

A publicação ressalta que as pessoas devem procurar anéis penianos para isso, com tamanhos e ajustes adequados, em vez de apostar em soluções caseiras.