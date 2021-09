Homem é preso com arma de fogo artesanal e munição no Boa União

- Publicidade-

A prisão do indivíduo e a apreensão da arma artesanal com munição de calibre 32, aconteceu na Rua Adalberto Sena no bairro Boa União, na noite deste sábado, 11.

Após receber uma denúncia anônima de que um indivíduo portava uma arma em vai pública e estava ameaçando as pessoas, os policiais da Companhia GIRO do BOPE, rapidamente chegaram ao local e efetuaram a prisão do rapaz e apreensão da arma. Ele carregava as munições no bolso.

Ao ser encaminhado para Delegacia de Flagrantes, a polícia constatou que o rapaz já tinha passagem pelo sistema prisional e agora está novamente a disposição da justiça.