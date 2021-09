Homem é preso após mulher grávida tentar pular de janela para fugir de agressões no Rio de Janeiro

- Publicidade-

Um homem foi preso nesta terça-feira (14) após ter agredido a sua mulher, grávida de três meses, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Em vídeo gravado por vizinhos, o agressor Vitor Batista, de 32 anos, aparece puxando violentamente Maria José, de 35 anos, para dentro do apartamento, quando ela tenta pular da janela para fugir das agressões.

Segundo informações do portal G1, Vitor alegou, na delegacia, que a situação foi “apenas uma briga de casal”. Maria contou que era vítima de violência doméstica, que apanhou frequentemente e recebeu ameaças de morte durante quase dois anos, tempo de relação com o soldado e motorista de aplicativo. Ela diz que ele era “muito possessivo” e não permitia nem que ela saísse de casa, apenas para ir ao trabalho, que faltava quando ficava com marcas visíveis das agressões.

Em maio, Maria havia conseguido pular da janela, no segundo andar, para tentar se salvar da situação. A nova tentativa foi impedida pelo agressor, mas dessa vez, foi gravada, o que ajudou a ação da polícia.