Homem é preso ao tentar levar curiós de R$ 60 mil de Cruzeiro do Sul para Manaus

Uma revista feita na embarcação Comandante Kauan pela Base Militar Arpão, em Coari, no Amazonas, no último sábado (11), prendeu um homem que tentava transportar seis pássaros curiós de forma ilegal. A embarcação saiu de Cruzeiro do Sul e tinha como destino a capital Manaus.

Segundo informações, o homem de 57 anos não tinha as documentações necessárias para o transporte das aves, expedido pelo órgão ambiental competente. Aos policiais, o homem informou que apenas estava levando os passarinhos até o porto de Manaus, onde iria entrega-los, mas que não tinha conhecimento da procedência dos animais e nem que o transporte seria ilegal.

Após o flagrante, ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil da Base Arpão, onde foi autuado por crime ambiental de transporte ilegal de espécime da fauna terrestre nativa ou em rota migratória.

Os curiós estão avaliados em aproximadamente R$ 60 mil.