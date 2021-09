Homem é preso ao se passar por colega em prova teórica do Detran, em Rio Branco

- Publicidade-

Na manhã desta quinta-feira, 16, servidores do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) flagraram um homem que não teve a identificação divulgada tentando se passar por um candidato à obtenção da primeira CNH no momento de realização da prova teórica.

Assim que identificado, de pronto, os servidores do Detran fizeram contato com a presidência do órgão a fim de informar sobre o ocorrido e solicitar providências. Tão logo soube da informação a presidente do Detran, Taynara Martins, solicitou apoio da Polícia Militar na ocorrência.

Chegando ao local a guarnição solicitou a documentação pessoal do então candidato à permissão. Em buscas realizadas no sistema de identificação da Secretaria de Estado de Polícia Civil (SEPC), os militares não identificaram qualquer informação para o número do documento fornecido, o que levou à suspeita de crime.

O homem foi então conduzido à Delegacia Central de Flagrantes (Defla), em Rio Branco, para a prestar depoimento ao delegado plantonista e lavratura do Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO).

Esta não é a primeira vez que pessoas tentam se passar por candidatos a permissão nariz para realizar provas teóricas e práticas se utilizando de documentação falsa. Quando flagrados pelas equipes do Detran, o procedimento é a imediata informação à autoridade policial.

“Nós já tínhamos levantado informações e suspeitamos da atitude do candidato. A PM fez o flagrante e o conduziu à delegacia para prestar depoimento. Mais um que tentou burlar o nosso sistema, não teve sucesso e será enquadrado conforme a lei”, disse Taynara Martins.

