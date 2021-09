Homem é morto por esganadura e pauladas na Comunidade Novo Reino

- Publicidade-

Manaus – AM | Na manhã desta quarta-feira (08/09), Alessandro de Oliveira Souza, 29 anos , foi encontrado morto por volta das 5h manhã, por moradores da rua Araponga na Comunidade Nobre ,bairro Santa Etelvina, zona Norte de Manaus.

Por volta das 5h desta manhã, moradores das ruas Araponga e rua Latão , se depararam com o corpo de um homem do próprio bairro jogado ao chão ensanguentado, após a identificação as testemunhas informaram os familiares que posteriormente acionaram a polícia. A equipe da 26ª Companhia Interativa Comunitária – Cicom esteve no local.

“Meu filho não tem passagem pela polícia, ele começou a fazer uso de cachaça quando a mulher dele o abandonou, ele tinha 20 anos na época, e durante estes 9 anos venho lutando com ele para largar o vício do álcool e infelizmente das drogas, mas ele não pegava nada de ninguém, nestes últimos dias ele surtava, alegando que estava sendo perseguido, e acho que por isso que o mataram, achando que ele talvez fosse bater em alguém”, desabafou a mãe da vítima.

A perícia diagnosticou que Alessandro teria sido morto por esganadura e teria sofrido torturas, principalmente na região das pernas, e também na região do tórax, paus possivelmente podem ter sido usados na hora do crime. As investigações seguem através da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros – DEHS.