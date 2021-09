Homem é assassinado a golpes de gargalo de garrafa em distribuidora no Xavier Maia

- Publicidade-

O jovem identificado por Jadenes Rocha Pinto, 30 anos, conhecido por Preguiça, foi brutalmente assassinado no fim da noite deste domingo , 5, em uma distribuidora no bairro Xavier Maia, na Avenida Brasil.

Segundo informações extraoficiais, a vítima foi morta a golpes de gargalo de garrafa por um dos segurança do estabelecimento. O motivo, de acordo com amigos e testemunhas, teria sido por ciúmes. Jadenes estaria acompanhando de uma mulher, que família apelidou de ”loira”, e o segurança teria se engraçado da moça.

A confusão começou ainda dentro do estabelecimento. A vítima foi atingida a golpes de gargalo de garrafa na região do pescoço e depois arrastada para fora, caindo bem no meio da Avenida Brasil.

Do lado de fora da distribuidora, a perícia recolheu um gargalo de garrafa, que pode ter sido usado como arma do crime.

Familiares estiveram no local e informaram que o jovem era trabalhador e havia ido ao bar conversar e beber com amigos e estava acompanhado da ”loira”.

O ambulância de suporte avançado do SAMU, 01, esteve no local e os paramédicos ainda tentaram reanimar a vítima, mas o rapaz perdeu muito sangue em virtude dos cortes profundos em seu pescoço e não resistiu.

A polícia militar isolou a área para preservar a cena do crime e realização do trabalho perícia.

O corpo de Jadenes Rocha Pinto foi encaminhado para o IML onde será periciado e posteriormente liberado para a família.

Polícias da DHPP – Delegacia de Homicídio e Proteção a Pessoa estiveram no local e colheram todas as informações e já deram início as investigações.