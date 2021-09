Homem dorme em loja de shopping para furtar celular na madrugada, mas acaba sendo descoberto

- Publicidade-

Seguranças do Shopping da Bahia frustraram o plano de um homem que se escondeu na loja Casas Bahia, após o fechamento do estabelecimento, para furtar aparelhos celulares durante a madrugada. O ladrão conseguiu arrombar o cofre com uma motosserra portátil, conhecida como ‘makita’, e retirou 42 telefones. Entre os aparelhos, haviam 40 Iphones 11.

No entanto, os seguranças perceberam a movimentação estranha pelas câmeras de videomonitoramento e chamaram a polícia. Uma guarnição da 35ª CIPM (Iguatemi) foi ao shopping e efetuou a prisão. Segundo informações da PM, o homem entrou na loja pouco antes das 21h, horário do fechamento do centro de compras, e se escondeu no local. Durante a madrugada ele iniciou a ação, mas acabou sendo percebido.

Conforme a PM, o acusado e os materiais apreendidos foram levados para a Central de Flagrantes. Por meio de nota, a Polícia Civil informou que foram apreendidos com o suspeito 41 celulares e um tablet, avaliados em R$ 100 mil. Ele foi autuado em flagrande por furto qualificado, com destruição ou rompimento de obstáculo, e por prática durante repouso noturno. O homem está preso aguardando audiência de custódia.