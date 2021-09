- Publicidade-

O homicídio ocorreu na madrugada desta sexta-feira (03). Paulo César Tavares da Silva, 51, foi morto com um tiro na cabeça em uma área rural de Cruzeiro do Sul. Segundo informações a vítima residia no Ramal dos Escondidos, situado nas proximidades da Variante, estrada de acesso á BR 364.

O corpo foi conduzido ao IML para o serviço de necropsia e será liberado posteriormente para sepultamento.

Não há ainda informações sobre o paradeiro do acusado do assassinato