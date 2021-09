Homem confessa que matou Genagila a mando de Bebezao

- Publicidade-

As polícias Civil e Militar prenderam nesta terça feira, 28, Gleisson Nascimento, o Pico, acusado de ter matado a jovem Genagila Nascimento, no último dia 19, em Mâncio Lima. Ele transitava na moto de Genagila quando foi preso.



Segundo o delegado José Obetânio, o homem confessou o crime e que a ordem partiu de Bebezao, que já teria pago a ele, R$ 5 mil . Bebezao estava desconfiando que a jovem o traia.



” O Pico disse que ela se negou a entregar o celular pra ele ver as mensagens. Genagila desconfiou que ia morrer, tentou correr mas foi morta “, contou o delegado

Ela foi encontrada enterrada na lama com as mãos amarradas e com tiros e outras pessoas deverão ser presas.