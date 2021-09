Homem Aranha’ do Manoel Julião é preso após furtar notebook

- Publicidade-

Um homem suspeito de realizar vários furtos na região do Conjunto Manoel Julião foi detido por populares e entregue à Polícia Militar. O acusado, conhecido como “Homem Aranha” foi rendido e amarrado com cordas até a chegada de uma viatura do Giro. A ação ocorreu por volta das 10 horas da manhã desta terça-feira, 7, na Rua Tenente Aderbal Brasil.



De acordo com as informações, por volta das 3 horas da madrugada desta terça-feira, o “Homem Aranha” escalou a parede de um dos prédios até o segundo andar. Na sequência, desparafusou a janela, entrou no imóvel e furtou um computador enquanto os proprietários dormiam. Horas depois o acusado subtraiu uma botija de gás.

A sequência de crimes só foi interrompida após o criminoso se localizar e detido por moradores. Com a chegada de policiais do Giro o “Homem Aranha” do Manoel Julião disse onde estava o notebook e a botija de gás.