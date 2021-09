Home office e aula online afetam audição sem você saber

- Publicidade-

Você não acha que sua audição fica um pouco “diferente” depois de um dia intenso à frente do computador ou do celular? Você podem nem perceber, mas sua audição pode ser seriamente afetada pela rotina do home office e/ou das aulas online.

A pandemia obrigou muitas pessoas a transformar a casa em escritório. E quanto mais horas dentro do lar, mais barulho. Isso pode parecer até contraditório em um primeiro momento, mas o barulho que vem dos alto-falantes está afetando você lentamente.

E se você usa fones de ouvido ou um headset completo por muitas horas, o problema pode começar a se agravar mais rápido do que você imagina.

“O barulho em excesso, ao longo do tempo, pode causar prejuízos cada vez maiores à audição. Dependendo da intensidade, o ruído pode provocar, inclusive, como primeiro sintoma, o zumbido nas orelhas”, explica a fonoaudióloga Marcella Vidal, da empresa de soluções auditivas Telex.

As reuniões virtuais e as aulas online já surgem como parte do problema, juntamente com ouvir música alto ― considere que muita gente trabalha no home office ouvindo música em um volume mais intenso.

Sons que atingem 70 decibéis já são desagradáveis para o sistema auditivo humano e, acima de 85 decibéis, podem começar a danificar o mecanismo da audição, dependendo do tempo e da frequência da exposição sonora.

A orientação é muito simples nesses casos: baixar o volume de tudo e acostumar-se a isso. Perceba que isso não é uma recomendação “pro futuro”, mas para você começar imediatamente: baixe o volume do computador ou do celular quando estiver trabalhando, ouvindo música, assistindo uma aula ou participando de uma reunião.

E você, tem cuidado da altura do som em casa durante as longas horas do home office ou das aulas online?