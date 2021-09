Hang confirma omissão de Covid em atestado de óbito da mãe e diz que Prevent Senior alegou “erro de plantonista”

- Publicidade-

O empresário Luciano Hang, dono da Havan, indicou, em depoimento à CPI da Covid nesta quarta-feira (29), que soube pela Comissão que a operadora Prevent Senior omitiu a causa da morte da sua mãe. Segundo ele, o atestado de óbito realmente não constava a doença.

A fraude foi revelada pelo jornal O Estado de S. Paulo, a partir de um dossiê de 15 médicos que trabalharam para o plano de saúde. Regina Modesti Hang morreu aos 82 anos em fevereiro deste ano após ser internada com Covid-19. Seu prontuário médico dizia que a morte foi em decorrência de uma pneumonia bacteriana.

Após a repercussão do caso, o empresário Luciano Hang afirmou ter “total confiança nos procedimentos adotados pela Prevent Senior” e disse que o caso está sendo usado como “artifício político” pela CPI da Covid.

Nesta quarta, no entanto, ao prestar depoimento, o empresário confirmou que ficou sabendo do caso a partir da CPI e que, ao observar que realmente não havia menção à Covid no atestado de óbito, procurou a Prevent Senior. A operadora, então, segundo Hang, forneceu um documento diferente com a informação da doença, alegando erro de um médico plantonista.

“Fiquei sabendo através da CPI que tanto o atestado de óbito quanto o prontuário da minha mãe foi pego. E que lá no atestado de óbito não constava Covid. Eu sou leigo, não sei o que tem que botar no atestado de óbito. Segundo eles, quem preencheu o atestado de óbito foi o plantonista. No dia seguinte, a comissão de controle de infecção hospitalar viu o erro do plantonista”, contou Hang.