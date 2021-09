Gusttavo Lima leva calote milionário após ser contratado para show.

- Publicidade-

Gusttavo Lima levou um calote milionário após ser contratado para realizar um show no ZoOme Hall, em São Paulo, em junho deste ano. Segundo informações de Leo Dias, do site Metrópoles, o cantor não recebeu o cachê de R$ 1 milhão que foi combinado com os contratantes.

Além de Lima, David Brazil e a personalidade da internet Tia Crey também foram contratados para trabalhar no evento e não foram pagos pelo trabalho.

Para o colunista, Ricardo Kurtz, diretor do ZoOme, disse que os pagamentos não foram realizados ainda porque o evento deu prejuízo: “O show não aconteceu como esperávamos. Investimos muito dinheiro antes e não tivemos lucro nem para pagar o investimento. Tivemos que acionar investidores, e este processo demora cerca de seis meses. Mas quero deixar claro que vamos resolver até o fim deste mês, e não precisarão esperar nem o prazo dos investidores. Tenho falado com as pessoas que devemos cerca de três vezes na semana. Está tudo certo. Quanto ao Gusttavo Lima, a negociação era diferente e está tudo ok com ele também”, explicou Kurtz.