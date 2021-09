Gustavo Gómez lamenta derrota do Palmeiras para o Flamengo e pede reação: ‘O ano não acabou’

- Publicidade-

O Palmeiras foi derrotado por 3 a 1 para o Flamengo neste domingo (12), no Allianz Parque, pela 20ª rodada do Brasileirão. Mesmo diante de um adversário muito desfalcado e com duas semanas livres para treinar, o Verdão foi superado dentro de casa sem oferecer muita resistência.

Após o apito final, o zagueiro e capitão Gustavo Gómez lamentou o resultado e afirmou que a temporada do Verdão ainda não acabou, mesmo com a diferença para o líder Atlético-MG subindo para sete pontos.

– Nosso primeiro tempo foi bom. Acho que faltou um pouco de concentração hoje, e não pode acontecer isso contra um grande rival. Mas não acabou o ano, vamos seguir brigando até dar matematicamente. É seguir trabalhando porque na semana que vem tem jogo importante pela Libertadores – concluiu.

O Palmeiras volta a campo no próximo sábado (18) diante da Chapecoense, às 17h, na Arena Condá.