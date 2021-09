Guitarra avaliada em R$ 40 mil roubada há 5 anos é recuperada

- Publicidade-

Roubada há cinco anos em Belo Horizonte, em Minas Gerais, uma guitarra avaliada em R$ 40 mil foi encontrada, nesta terça-feira (14), no Espírito Santo. As informações são do G1.

O instrumento musical foi achado após uma troca de informações entre as polícias civis dos dois estados. O objeto roubado era uma Gibson Les Paul Black Beauty, fabricada no ano de 1996.

O próprio dono da guitarra reconheceu o instrumento sendo vendido em um anúncio nas redes sociais e contatou a polícia mineira. O homem, de 35 anos, que estava com o objeto, não foi detido.

De acordo com as autoridades, após ser roubado em 2016, o instrumento foi levado para Fortaleza, no Ceará, e depois trazido para o Espírito Santo.