Guerra do tráfico de drogas na Praça 14 deixa dupla baleada

MANAUS-AM | Um intenso tiroteio no bairro Praça 14 de Janeiro deixou moradores da rua General Glicério assustados nesta noite de terça-feira, (7). Por volta das 21h, homens armados chegaram em dois carros e invadiram um beco naquela área. Uma dupla que estava no local acabou sendo baleada e teve que ser socorrida para o Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto.

Uma das vítimas foi identificada como Eduardo da Silva Almeida, de 30 anos. O segundo baleado foi levado para uma outra unidade hospitalar e ainda não pôde ser identificado. Moradores do local, que presenciaram o ataque, informaram que aproximadamente sete homens armados chegaram no endereço e deram início aos disparos.

A Polícia Militar (PM) esteve no local onde colheram informações sobre as características dos veículos. A polícia acredita que o crime tem ligação com o tráfico de drogas daquela área, que é intenso. Até o fechamento desta edição, o estado de saúde de Eduardo não foi divulgado.