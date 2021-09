Grêmio aprende lições da Copa do Brasil e avalia “primeiro turno” dentro da margem após vitória sobre o Flamengo

Tricolor está a um ponto de deixar o Z-4

O técnico Luiz Felipe Scolari soube tirar lições das derrotas na Copa do Brasil e armou uma armadilha para não apenas parar, mas superar o Flamengo no Maracanã. Na noite desse domingo (19), o Grêmio teve uma estratégia defensiva quase perfeita e contou um gol de Borja para bater o Rubro-Negro por 1 a 0 em jogo válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. A atuação foi tão segura que nem fez falta um pênalti perdido pelo centroavante colombiano nos acréscimos.

Com a vitória, o Grêmio subiu para a 17º posição e está a um degrau de deixar a zona de rebaixamento. O Tricolor tem 22 pontos, apenas um a menos que o Juventude, que aparece em 16º. O próximo compromisso gremista será no domingo (26), novamente fora de casa, diante do Athletico-PR, na Arena da Baixada.

Felipão admitiu que os erros cometidos na Copa do Brasil ajudaram para o Grêmio encontrar o caminho para conquistar os três pontos no confronto deste domingo pelo Brasileirão.