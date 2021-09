- Publicidade-

A edição do Diário Oficial desta quinta-feira, 9, trouxe mudanças na diretoria do Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor do Acre (Procon).

Cameli demitiu o diretor Alexandre Silva Meireles. Para seu lugar, Gladson nomeou Rodrigo Fernando Rodrigues.

Ocorreu também mudança na área de saúde, como a mudança na direção de assistência na Unidade Mista de Saúde de Porto Walter, onde Maria Clemilda Barbosa da Silva deixa o cargo e quem assume é Milena de Souza Borges.