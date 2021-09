Governo quer incluir alimentação indígena nas escolas públicas do Acre

A comissão de alimentos tradicionais dos povos do Acre vai ser presidida pela Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE) e conta com representantes de outras 10 instituições, como a Comissão Pró-Índio do Acre; coordenação regional da Fundação Nacional do Índio (Funai) do Alto Purus e Alto Juruá; Organização dos Professores Indígenas do Acre; e Secretaria de Estado de Produção e Agronegócio (Sepa).