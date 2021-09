Governo publica edital de convocação para a prova objetiva do processo seletivo do Detran

- Publicidade-

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag) e do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), torna público o edital nº 006 Seplag/Detran, de divulgação dos cartões de confirmação de inscrição e locais de prova referente ao Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária de profissionais de nível médio e superior para o Detran/AC. A prova objetiva será no próximo domingo, 12 de setembro.

O edital completo, publicado no Diário Oficial desta quarta-feira, 8, pode ser acessado por meio do endereço www.access.org.br/detran-ac. No site, o candidato também poderá acessar o Cartão de Confirmação de Inscrição (CCI), contendo os locais de provas e as instruções para realização desta etapa, devendo o candidato acessar a Área do Candidato e imprimir ou baixar o seu cartão de confirmação.

O Processo Seletivo para o provimento temporário de profissionais dos níveis médio e superior para suprir as necessidades do Detran, é regido pelo Edital Seplag/Detran nº 01, publicado na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) do dia 9 de julho de 2021.