Governo paga salários de servidores inativos dia 28, ativos e Prêmio das Atividades Socioeducativas do ISE dia 30

O governo do Acre anuncia o pagamento dos servidores inativos, referente a setembro, para a próxima terça-feira, 28, e para quinta-feira, 30, o pagamento dos 32.610 servidores ativos do Estado. São mais de R$280,6 milhões para a folha de pagamento do mês de setembro.

Junto com os salários de setembro, será liberado o pagamento do Prêmio Anual de Valorização das Atividades Socioeducativas (Pavas) para os servidores do Instituto Socioeducativo (ISE), referente ao ano de 2020. É um investimento de mais de R$ 68 mil na valorização dos 39 servidores contemplados.

O Prêmio Anual de Valorização das Atividades Penitenciárias (Pavap) da Polícia Militar do Acre (PMAC) e do Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC), que está previsto no art. 4º da lei complementar nº 197, de 23 de julho de 2009, foi pago dia 16 de agosto, juntamente com pagamento do Pavap 2020 dos servidores do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen/AC).

Ao todo foram contemplados 3.048 policiais e bombeiros militares, totalizando a um montante superior a R$ 5,3 milhões, e 1.256 servidores do Iapen, num total de R$ 2,2 milhões.

Os montantes encerram o cronograma de pagamento de premiações anunciado em coletiva pelo governador Gladson Cameli em maio.