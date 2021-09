Governo leva benefícios para comunidades indígenas do Acre

- Publicidade-

A Secretaria de Estado do Meio Ambiente e das Políticas Indígenas (Semapi), iniciou o programa de um Plano de Gestão das Terras Indígenas (PGTIs), formalizando o repasse de R$ 100 mil para as instituições indígenas da região do alto Tarauacá e Envira.

Na primeira faze do programa foram beneficiados os Jaminawa do Caeté, no município de Sena Madureira, com R$ 60 mil e na última quinta-feira, 2, os Huni Kui da Aldeia Francisco, em Feijó com repasse de R$ 57 mil. Os recursos serão usados na compra de equipamentos e são provenientes do Programa REM Acre Fase II. A sigla REM significa REDD Early Movers, em português REDD+ para pioneiros.

Uma parceria entre os governos do Acre, da Alemanha e Reino Unido. A iniciativa foca projetos de proteção e conservação das florestas.

Além desses dois repasses, mais 19 estão dentro do cronograma de execução até 2022, com investimentos na ordem de R$ 1,3 milhão.

O secretário de Estado do Meio Ambiente e das Políticas Indígenas, Israel Milani, entregou a nota de pagamento no valor de R$ 57.882,30 diretamente ao cacique geral Julio Barbosa, que representa o povo Kaxinawa. Vamos adquirir um barco de grande porte, motorizado, para auxiliar na travessia dos nossos produtos. Muito importante essa parceria com o governo e com o REM”, disse o cacique.