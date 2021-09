Governo entrega revitalização do Aeródromo de Porto Walter

- Publicidade-

O governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), realizou serviços de manutenção do aeródromo de Porto Walter, no interior. A obra passa a beneficiar cerca de 40 mil pessoas, garantirá mais segurança durante pousos e decolagens e deve ser entregue no dia 8 de novembro.

Reforma da pista do aeródromo de Porto Walter Foto: Ascom/Deracre

Para execução da obra e por exigência da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil), o aeroporto ficou fechado durante os últimos meses. De acordo com o diretor de Portos e Aeroportos do Deracre, Sócrates Guimarães, foram realizados serviços de cercamento, recapeamento da pista, aplicação de microrrevestimento, sinalização dos espaços, readequação da estação de embarque de passageiros, além de novos banheiros e pintura.

Para execução da obra e por exigência da Anac, o aeroporto ficou fechado durante os últimos meses Foto: Ascom/Deracre

Para Guimarães, “Essa obra é muito importante, pois o governador Gladson Cameli é um amante da aviação e junto com o presidente Petrônio as obras dos aeroportos entraram em ritmo acelerado”, afirmou.

Para o presidente do Deracre Petronio Antunes, a revitalização do aeródromo é um esforço do governador Gladson Cameli. “Nesses últimos anos a população de Porto Walter clamou pela revitalização do aeródromo e graças ao governador conseguimos garantir mais segurança para população com essa obra”, afirmou.

Apesar das intervenções, os voos com destino ao aeródromo de Porto Walter continuam com regularidade Foto: Ascom/Deracre

Apesar das intervenções, os voos com destino ao aeródromo de Porto Walter continuam com regularidade, em caráter emergencial, voltado para pacientes que necessitam realizar tratamento fora do município. O Deracre segue avançando com as obras nos aeródromos nos municípios do Acre.