Governo entrega 10 caminhões frigoríficos para transporte de alimentos da merenda escolar

- Publicidade-

Com investimentos na ordem de R$ 2,6 milhões, oriundos de recursos próprios do governo do Acre, o governador Gladson Cameli fez a entrega de dez caminhões frigoríficos à Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE) nesta segunda-feira, 27, em Rio Branco. Além da capital, os veículos atenderão as demandas do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) nos municípios com acesso terrestre em todas as regionais.



Nesta segunda-feira, 27, o governo do Acre fez a entrega de dez caminhões frigoríficos à Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE).

A frota tem como principal objetivo garantir a qualidade e conservação, em boas condições de armazenamento, dos alimentos que compõem a merenda escolar da rede estadual de ensino, bem como melhorar a logística, dar mais eficiência às entregas e atender as exigências das agências reguladoras para realização de transporte de perecíveis.

Metade dos veículos ficará em Rio Branco e realizará a cobertura de comunidades escolares de cidades dos vales do Baixo e Alto Acre. Os demais caminhões atenderão as demandas de escolas de Cruzeiro do Sul, Feijó, Mâncio Lima, Manoel Urbano, Rodrigues Alves, Sena Madureira e Tarauacá.



Frota será utilizada para o transporte dos alimentos que compõem a merenda escolar. Veículos serão utilizados em todos os municípios do estado com acesso terrestre.

Todos os veículos frigoríficos são padronizados e possuem câmaras frias com prateleiras removíveis, divisórias móveis, escada para compartimento de refrigeração, balança de precisão com painel digital, termômetro, carrinho de carga, caixas plásticas e extensão para captação de energia elétrica externa.

A gestão de Gladson Cameli tem avançado na área da Educação com vultosos investimentos. No caso específico da merenda escolar, o Estado introduziu o prato extra para mais de 160 mil alunos, nos 22 municípios. Em seu discurso, o chefe do Poder Executivo renovou seu compromisso com o futuro dos jovens acreanos.



Gestão do governador Gladson Cameli contabiliza inúmeros investimentos na Educação. O incremento de prato extra na merenda escolar beneficiou mais de 160 mil alunos da rede pública de ensino.

“Um estado melhor para todos passa primeiro pela oferta de um ensino de qualidade e é isso que temos feito desde o início do nosso governo. Contratamos professores efetivos, reformamos nossas escolas, incrementamos mais uma refeição na merenda escolar e distribuímos, gratuitamente, o fardamento escolar. É pelas nossas crianças que eu não tenho medido esforços para construir um Acre cada vez melhor e com mais oportunidades para todas elas”, argumentou.

A titular da Educação, secretária Socorro Neri, destacou a entrega dos caminhões como parte dos esforços do governo do Estado para garantir o retorno seguro das aulas presenciais, no próximo dia 4 de outubro. “Pesquisas apontam que a escola faz falta na questão nutricional dos estudantes, sobretudo os da escola pública. Teremos uma retomada cheia de desafios, para os quais a grande maioria das escolas está preparada, e estamos fazendo a distribuição dos insumos, como é o caso da merenda escolar, dos materiais de cuidados sanitários e do material escolar”, frisou.



Secretária Socorro Neri destacou investimento na aquisição dos caminhões frigoríficos como parte dos esforços do governo acreano para garantir a retomada das aulas presenciais.

A solenidade, realizada na esplanada do Palácio Rio Branco, contou ainda com a participação do secretário da Casa Civil, Flávio Silva; dos deputados federais Alan Rick e Vanda Milani; dos deputados estaduais Gehlen Diniz, José Bestene, Luís Tchê, Manoel Moraes e Pedro Longo; e do vereador Rutênio Sá, de Rio Branco; entre outras autoridades.

O que eles disseram

“A entrega destes dez caminhões, que vão para todas as regionais, é essencial para garantir o retorno das aulas presenciais e assegurar aos nossos estudantes uma merenda de excelente qualidade.”



Pedro Longo, deputado estadual e líder do governo na Assembleia Legislativa

“Estamos diante de um dos maiores desafios da história do nosso estado. A pandemia prejudicou muito a educação pública brasileira e esse retorno das aulas presenciais está diretamente ligada com o destino e o futuro de milhares de jovens acreanos.”



Gehlen Diniz, deputado estadual

“A entrega destes caminhões é a prova do trabalho dos governos federal e estadual e também dos parlamentares da bancada federal, que sempre estão à disposição para ajudar o Acre. Com esses veículos, temos a certeza que os nossos estudantes estão sendo bem cuidados.”



Vanda Milani, deputada federal

“Sei do potencial transformador que a educação causa na vida das pessoas. Por isso, tenho priorizado a destinação de emendas para esse importante seguimento. Fico muito feliz por dar a minha contribuição ao governo do Estado para, juntos, melhorarmos cada vez mais o nosso ensino.”



Alan Rick, deputado federal