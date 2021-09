- Publicidade-

Os serviços de recuperação, melhoramento e restauração dos ramais irão facilitar o escoamento da produção agrícola e garantir o acesso dos moradores à região. A produção agrícola e fortalecimento do agronegócio tem sido prioridade do governador Gladson Cameli, que tem intensificado os trabalhos por meio do Deracre, a fim de garantir mais trafegabilidade ao produtor rural.

Oito equipamentos atuam nos ramais para dar condições ao produtor rural de sair do isolamento e escoar seus produtos até a cidade. Além dos ramais, o Deracre tem atuado na implantação de pontes em comunidades, como nos ramais Cassirian, Lázaro e Iracema.

Os serviços de recuperação, melhoramento e restauração dos ramais irão facilitar o escoamento da produção agrícola e garantir o acesso dos moradores à região. Foto: Cedida

“O Deracre encaminhou uma máquina skid para esse trabalho de pontes nos ramais de Sena Madureira. Somente no ramal do 15 [Cassirian], mais de nove pontes estão sendo implantadas, permitindo o acesso devido para o homem do campo”, afirmou João Pereira.

Para Petronio Antunes, os produtores rurais vivem um momento inédito com a atenção dada pelo Estado. “O trabalho do Deracre tem possibilitado aos pequenos produtores venderem seus produtos na cidade. Essa população hoje está sendo beneficiada e o Deracre continuará com trabalhando para beneficiar mais e mais famílias que ainda vivem no isolamento”, esclareceu.