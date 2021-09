Governo do Acre fiscaliza postos de combustíveis

- Publicidade-

O Instituto de Pesos e Medidas no Acre (Ipem/AC,) segue com ações de fiscalização contínuas em postos de combustíveis das cidades de Rio Branco, Senador Guiomard, Plácido de Castro e Porto Acre.

Na última semana, os agentes técnicos da autarquia estiveram nos revendedores que atuam no Parque Industrial, e nas vilas Pia, Campinas e Caquetá. O objetivo das vistorias consistem em conferir se o volume combustíveis registrado nas bombas, correspondem ao volume entregue ao consumidor.

“Queremos garantir que as bombas de combustíveis desses postos estejam funcionando de maneira adequada. Por isso, efetuamos vistorias minuciosas para assegurar que o consumidor está pagando pela gasolina, álcool ou dissel, com a devida qualidade e quantidade”, destaca o diretor-presidente do Ipem/AC, Tom Sérgio de Menezes.

Os fiscais do referido órgão fiscalizador dão cumprimento as regras que foram estabelecidas pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), perante as atividades desenvolvidas pelas bombas de postos de combustíveis.

“Também inspecionamos nas bombas, itens como os indicadores de volume, cronômetro digital ou analógico das máquinas, além de possível danos nas mangueiras, entre outras possibilidades de infrações, que possam gerar algum prejuízo aos consumidores”, relata o coordenador do Ipem/AC, Alexandre Martins.

Rota da qualidade

As ações descritas anteriormente, correspodem ao cronograma do projeto Rota da Qualidade, que unifica as ações de fiscalização, educação e orientação aos consumidores e fornecedores do estado, por meio da parceria entre Ipem/AC e o Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon/AC).

Os servidores das duas instituições estão efetuando diversas vistorias nos estabelecimentos comerciais e promovendo relações consumeristas transparentes, em todos os municípios acreanos, como determinou o governador Gladson Cameli.