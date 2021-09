Governo desenvolve ações de fortalecimento do artesanato e turismo acreano em municípios

- Publicidade-

A Secretaria de Empreendedorismo e Turismo do Acre (Seet) segue com as ações de fortalecimento do turismo em Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Sena Madureira. Equipes se distribuem para levar capacitações, realizar diagnósticos de possíveis potenciais turísticos e entrega de carteiras de artesãos.



A secretária Eliane e os técnicos de turismo e artesanato em agenda na Comunidade do Croa.

Na terça-feira, 14, no Restaurante Sabor e Lenha, a comunidade do Rio Croa recebeu a palestra Empreender para Crescer, que aborda o empreendedorismo.

A palestra é ministrada pela titular da Seet, Eliane Sinhasique. “A palestra é inspiradora e motivadora. Já a levamos para vários municípios do Acre e vimos muitas pessoas saindo transformadas, com uma mentalidade empreendedora”, declara.

Na Resex Cazumbá-Iracema, em Sena Madureira, existe outra equipe de turismo fazendo um diagnóstico do local, junto à comunidade, para saber o que é possível implementar para potencializar o turismo na região. A ideia é dar continuidade às ações que já estavam sendo executadas e identificar novas necessidades da comunidade.



Técnicos de turismo conversando com moradores da Resex Cazumbá-Iracema.

“Aqui já acontece o turismo de experiência, já temos trilhas ecológicas e o artesanato também é muito forte. Agora, estamos verificando a possibilidade de desenvolver novas atividades turísticas nesta comunidade para melhorar a qualidade de vida de quem reside aqui e também para fortalecer o turismo do local”, explica Oziel Vieira, chefe da Divisão de Qualificação do Turismo.

As ações fazem parte do Programa REM (REDD Early Movers – em português: REDD+ para pioneiros), que é um incentivo financeiro de compensação, não reembolsável, por resultados em Redução de Emissões de Gases de Efeito Estufa Provenientes do Desmatamento e da Degradação Florestal (REDD+).

O objetivo dessas ações é potencializar o turismo de base comunitária. Já foram dados os cursos Fortalecendo a Governança, Gestão e Empreendedorismo, Melhores Práticas para o Turismo de Base Comunitária e Meio Ambiente/Resíduos Sólidos no Croa e estão sendo realizados na Serra do Divisor.

Artesanato

Já na quarta-feira, 15, a Coordenação de Artesanato da Seet realizou a entrega de 28 unidades da Carteira de Artesão para os índios da Aldeia Puyanawa, localizada em Mâncio Lima. A carteira confere diversas vantagens, como possibilidade de participação em feiras de artesanato nacionais e internacionais e participação em oficinas e cursos de artesanato.



Artesãos puwanawas recebendo a Carteiras de Artesão

“Essa aldeia já recebe inúmeros turistas e uma de nossas ações aqui foi o repasse de R$ 80 mil para que melhorias fossem realizadas no local. Aqui são realizados festivais e outras ações que atraem muita gente para conhecer as belezas e a espiritualidade da cultura indígena”, reforça Eliane.