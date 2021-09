Golpe do PIX: Cruzeirenses recebem mensagem falsa de agendamento de dinheiro

- Publicidade-

Neste final de semana, diversas pessoas de Cruzeiro do Sul, receberam mensagem de texto em seus celulares, informando um agendamento através de PIX, via Caixa Econômica Federal, no valor de 892,18 centavos. A mensagem diz o seguinte:

“CAIXA_CONFIRMA: Agendamento_PlX R$ 892,18 concluido com sucesso, caso nao seja voce, para cancelar nos avisa agora em: wwo.clientesms-on.com”. A mensagem é enviada de um número com DDD de São Paulo: 5511914824964

Algumas mensagens de alerta já começaram a surgir nas redes sociais. “ATENÇÃO, ATENÇÃO.

Muita gente recebendo esta mensagem. Não clique, não responda, não caia em GOLPES do PIX programado.

Conversem com seus familiares e alertem sobre esse e outros golpes que estão por aí.

Até eu recebi hoje. Fiquem espertos”.

De acordo com a mensagem que está sendo compartilhada na internet, a vítima recebe uma notificação de um PIX de um desconhecido, que estaria na “opção agendada”.

Em seguida, a pessoa que enviou o dinheiro entra em contato e afirma ter feito a transferência por engano, solicitando o valor de volta. A vítima, então, faz um PIX no valor equivalente. Depois, o golpista cancela o agendamento realizado originalmente.

Precauções

Um pagamento agendado pode ser cancelado a qualquer momento. Por isso, se alguém enviar uma mensagem afirmando que programou por engano uma transferência, ela mesmo pode voltar atrás.

Em Cruzeiro do Sul-AC por exemplo, uma mulher teve roubado de sua conta, R$30 mil reais.

O delegado da Polícia Civil, Rafael Távora, deu dicas de como se proteger dos golpes. “O criminoso induz e acaba levando a vítima ao erro. Muitas vezes eles se passam por funcionários de algumas empresas, o que não é verdade e a pessoa precisa tomar cuidado. Várias são as formas que o criminoso tenta ludibriar a vítima, não acredite em SMS, ligação de funcionário de algum banco, vá diretamente ao banco”, orientou.