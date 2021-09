Gladson deve ficar ausente de agendas até a próxima semana para realização de exames

- Publicidade-

O governador Gladson Cameli (Progressistas) usou as redes sociais nesta quarta-feira, 22, para anunciar que deverá ficar de fora das principais agendas governamentais até, provavelmente, o início da próxima semana.

O anúncio ocorre após a presença de Cameli em agendas em Brasília desde o início da semana. “Informo que não estarei presente em algumas agendas previstas até domingo, 26”, escreveu.

O motivo para o pequeno afastamento ocorre em decorrência de que o chefe do executivo deverá passar por vários exames de rotina na capital paulista. “Agora estou em São Paulo fazendo diversos exames de saúde que demandam tempo. Esclareço que estou em pleno bom estado de saúde e que os exames médicos são de rotina. Devido às atividades intensas do cargo, tenho me comprometido também com procedimentos preventivos todos os anos, desde que assumi o governo do Acre”, comentou.