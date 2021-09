- Publicidade-

Nesta sexta-feira, 17, o governador Gladson Cameli confirmou o chamamento de mais 92 candidatos do Cadastro de Reserva (CR) do concurso de 2017 da Polícia Militar do Acre (PMAC), sendo 74 candidatos do sexo maculino e 18 feminino.

O anúncio está sendo feito em coletiva de imprensa realizada no Palácio Rio Branco, nesta sexta-feira, 17.

O concurso previa a oferta de 250 vagas para o cargo de aluno soldado mas, de acordo com o governo, foram chamados 587.