GIRO surpreende trio que se preparava para realizar arrastão

O trio de menores estava rondando a região da seis de agosto, nas proximidades da Ponte Juscelino Kubitschek (ponte metálica ), no início da noite desta quarta-feira, 29.

Para azar do ”trio do arrastão”, os policiais do GIRO estavam em patrulhamento naquela região, principalmente próximo da ponte e da passarela, onde tem ocorrido muitos roubos.

Durante o patrulhamento, o GIRO avistou os três andando de bicicleta em atitude suspeita e foram ao encontro dos mesmos.

Durante a busca pessoal, os policiais encontraram uma escopeta calibre 36 e duas munições intactas.

Em um breve interrogatório, o trio confessou que estava preparando um arrastão naquele setor.

Diante do flagrante com a arma, a polícia conduziu os três menores para a Delegacia de Flagrantes junto com a arma para as devidas providências.