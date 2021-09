Giro prende homem com maconha e descobre que ele tinha um mandado de prisão em aberto

- Publicidade-

Durante um patrulhamento de rotina nesta segunda-feira, 20, na região do Vila Acre, ramal Bom Jesus, mais precisamente na Rua Renascimento, os policiais do

Batalhão de Operações Especiais (BOPE) através da Guarnição do GIRO, avistaram um indivíduo em atitude suspeita.

A guarnição realizou a abordagem, e durante a busca pessoal encontrou com o rapaz algumas barras de maconha, e uma balança de precisão.

A equipe policial ainda realizou consulta no sistema e constatou em desfavor do indivíduo um mandado de prisão.

Diante dos fatos, foi dado voz de prisão ao autor. O material e o indivíduo foram encaminhados para a Delegacia de Flagrantes afim de serem tomadas as providências cabíveis ao caso.