GIRO no combate ao Furto Qualificado

O Batalhão de Operações Especiais (BOPE) através da Guarnição do GIRO na manhã desta sexta, 17, estava que em patrulhamento pelo bairro Novo Calafate, onde foram informado por populares que um individuo com camisa de cor clara e calça preta estaria pulando o muro de uma residência com uma Tv e outros objetos. De imediato a equipe deslocou até o local e avistou um cidadão com as mesmas características repassadas e de pronto efetuou a abordagem. No momento da busca foi encontrado uma serra de cortar ferro.



Foto: Divulgação GIRO



Diante dos fatos, todo material foi encaminhados a Especializada para serem tomadas deliberações alusivas ao acontecimento.