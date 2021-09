GIRO apreende droga no município do Bujari

- Publicidade-

O Batalhão de Operações Especiais (BOPE) através da Cia GIRO na tarde deste domingo , 26, estava em patrulhamento pelo bairro Vale do Açaí, no município do Bujari.

Ao chegar na rua Buriti, avistou o indivíduo que ao perceber a presença da guarnição o mesmo tentou fugir , na fuga tentou se desfazer de uma sacola e um aparelho celular. Logo em seguida a guarnição o interceptou e recuperou os itens.

Na sacola foi encontrado a quantidade de 21 tabletes de maconha e de 135 reais em dinheiro.

Diante dos fatos, foi dado voz de prisão ao autor. O material e o individuo, foram encaminhados a Delegacia de Flagrantes para serem tomadas devidas providências.