Gigante atacadista está ofertando 283 vagas de emprego em Rio Branco, Veja como fazer seu cadastro

O Assaí Atacadista, que tem quase 200 lojas espalhadas pelo país, será inaugurado em Rio Branco, AC está ofertando 283 vagas para aqueles que querem ter uma oportunidade de ter o tão esperado emprego e de integrar uma rede de mais de 50 mil colaboradores espalhados pelo Brasil.

As vagas para esta loja, que terá sede na Rodovia BR-364, bairro Santa Inês, são todas de caráter efetivo. Os candidatos interessados devem se cadastrar exclusivamente no site https://expansaoassairiobranco.gupy.io até a próxima quinta-feira (08). É importante destacar que o processo seletivo acontecerá de maneira 100% online, obedecendo os protocolos e decretos emitidos pelas entidades governamentais.

Dentre os cargos ofertados, estão: chefe de seção, fiscal de prevenção de perdas, repositor de mercadorias, operador de caixa, auxiliar de manutenção, operador de empilhadeira, açougueiros, auxiliar de cozinha, nutricionista, cartazista, empacotador, fiscal de caixa, repositor, entre outras funções que também incluem oportunidades para pessoas com deficiência.

A empresa de atacado de autosserviço informa também que, para que as pessoas possam se candidatar, é necessário ter em mãos o RG, CPF, telefone e e-mail atualizados. As fases de seleção perpassam pelo cadastro no site, testes, entrevista com o RH e gestor e, posteriormente, preenchimento de dados de pré-contratação e assinatura do contrato de trabalho, para aqueles que passarem pelas fases anteriores.

Por fim, é necessário se atentar aos dados informados, uma vez que serão por eles que a empresa entrará em contato e se baseará para as fases do processo.