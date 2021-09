Gefron apreende quase 50kg de drogas na BR

- Publicidade-

O Gefron, cuja base definitiva está sendo implantada pela secretaria de Justiça e Segurança Pública do Acre, em uma operação realizada na madrugada de sábado, sob o comando do Rêmulo Diniz, apreendeu cerca de 50 quilos drogas.

A apreensão da droga, de um passageiro e do taxista, se deu quando da abordagem do veículo as 4:40min da madrugada procedente de Brasiléia rumo à Capital.

O passageiro demonstrou grande nervosismo quando foi avisado que o veículo seria revistado. O passageiro identificado pela iniciais J. B. A., de 23 anos, morador do Bairro Três Botequins em Brasiléia, tentou correr pela estrada e entrar no mato, mas foi alcançado e detido. O taxista foi liberado pois ficou provado que não tinha participação com o tráfico

A tentativa de fuga desesperada do homem, foi revelada quando os policiais revistaram suas três malas e descobriram a carga. Cerca de 44 quilos de cloridrato de cocaína, além de quase seis quilos de maconha.

Ele foi preso em flagrante e conduzido a delegacia de Epitaciolândia, ficando a disposição do delegado plantonista.

Durante o registro da ocorrência citou o nome de uma mulher que seria sua namorada. Teria sido esta mulher quem guardou a droga e contratou o taxi para fazer a viagem com apenas um passageiro. E foi esse detalhe que chamou a atenção da polícia. Um taxi lotação viajar com apenas um passageiro.