Fundape orienta candidatos sobre recondução do concurso da Ufac

Fundação de Apoio e Desenvolvimento ao Ensino, Pesquisa e Extensão Universitária no Acre – FUNDAPE, iniciou a retomada do cronograma do concurso público Edital nº 03, de 30 de dezembro de 2019. As atividades foram suspensas devido à pandemia da Covid-19, no primeiro trimestre de 2020.

O edital, que era regido pela Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas da Universidade Federal do Acre – Ufac, foi encaminhado à Fundape para recondução do certame e para a retomada das atividades, foi solicitado parecer do Comitê de Acompanhamento Especial da COVID-19 – CAECOVID.

Um novo período de pedido para atendimento especial foi aberto na última segunda-feira, 20, para que os candidatos realizassem reforcem seus pedidos ou realizem um novo, considerando o longo período da suspensão do certame. A presidente da comissão do concurso, Angela Poças, explica a decisão de reabertura do pedido.

“Como todo o processo referente ao concurso foi suspenso há mais de um ano e meio, a comissão decidiu reabrir o pedido de atendimento especial por considerar as particularidades de cada candidato. Os que solicitaram na época, podem não mais necessitar de tal atendimento, assim como os que não solicitaram podem, nesse novo período, estar com essa necessidade”, afirma.

Um novo cronograma já foi divulgado na página da Fundape e a prova já conta com uma data definida. As provas serão realizadas no período da manhã, das 8h às 12h, do dia 17 de outubro deste ano. Os locais de provas serão divulgados até o dia 11 de outubro.

A Fundape reforça que serão seguidos todos os protocolos de segurança sanitária recomendados pelo Comitê Covid-19 e que será passível de eliminação do certame, os candidatos que descumprirem as orientações.

Para acesso ao novo cronograma e mais informações sobre o concurso acesse: www.fundape.ufac.br