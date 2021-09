Frio polar deve chegar ao Acre na próxima quinta-feira, 9

- Publicidade-

Após dias de intenso calor, os acreanos terão um clima mais agradável pelos próximos dias. De acordo com o site de metrologia O Tempo Aqui, a temperatura amena chegará na próxima quinta-feira, 9, no Acre, Rondônia, Amazonas e em parte de Mato Grosso, além das planícies da Bolívia e na região de selva do Peru.



Antes da chegada de uma onda polar, o calor ainda predominará e novos recordes de altas temperaturas podem ser registrados no estado.

PREVISÃO DIÁRIA PARA ESTA SEMANA

terça-feira (7/9/2021), muito calor, mas bastante ventilado, com chuvas rápidas e pontuais;

quarta-feira (8/9/2021), calor intenso, com possibilidade de novos recordes e chuvas passageiras e pontuais;

quinta-feira (9/9/2021), o dia começa quente, mas a chegada de uma frente fria, na parte da tarde, provoca temporais, que devem ser acompanhados de chuvas fortes, raios, ventanias e queda pontual de granizo; a temperatura declina um pouco, no leste e no sul do Acre;

sexta-feira (10/9/2021), o tempo fica instável e um pouco frio, com muitas nuvens e chuvas a qualquer momento, desde as primeiras horas do dia; alta probabilidade de chuvas fortes e tempestuosas na maior parte do Acre;

sábado (11/9/2021), ainda pode chover no centro do Acre e no vale do Juruá, com temperatura amena, mas o tempo fica bom no leste e no sul do estado (Rio Branco, Brasileia, Sena Madureira e municípios próximos);

domingo (12/9/2021), tempo bom e seco na maior parte do Acre, com muito sol.