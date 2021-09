Friale começa semana anunciando nova onda de frio

- Publicidade-

Nesta segunda-feira, por volta das 13h (horário de Rio Branco), publicaremos todas as informações sobre o tempo na semana, que deverá ter queda da temperatura”. A fala é de Davi Friale, em seu site O Tempo Aqui.

De acordo com o pesquisador, o tempo quente, com possibilidade de chuvas rápidas e pontuais, inclusive, com temporais, vai predominar no Acre, em Rondônia, no Amazonas, em Mato Grosso (oeste e noroeste), na Bolívia (planícies) e no Peru (região de selva).

Desta forma, a temperatura das cidades acreanas fica da seguinte forma:

– Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre, com mínimas oscilando entre 21 e 23ºC, e máximas, entre 34 e 36ºC;

– Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba e Assis Brasil, com mínimas oscilando entre 21 e 23ºC, e máximas, entre 34 e 36ºC;

– Plácido de Castro e Acrelândia, com mínimas oscilando entre 21 e 23ºC, e máximas, entre 34 e 36ºC;

– Sena Madureira e Manuel Urbano, com mínimas oscilando entre 22 e 24ºC, e máximas, entre 34 e 36ºC;

– Tarauacá, Feijó e Santa Rosa do Purus, com mínimas oscilando entre 22 e 24ºC, e máximas, entre 34 e 36ºC;

– Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves, com mínimas oscilando entre 22 e 24ºC, e máximas, entre 34 e 36ºC;

– Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão, com mínimas oscilando entre 22 e 24ºC, e máximas, entre 34 e 36ºC.