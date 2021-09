Friale alerta para fortes temporais que antecedem frio polar no Acre, nesta quinta

- Publicidade-

O meteorologista Davi Friale, famoso no Acre por suas previsões sobre o tempo e o clima prevê chegada de uma frente fria a partir desta quinta-feira no Acre.

O mago do tempo disse, em seu site O Tempo Aqui, que poderá ocorrer chuvas intensas, ventos fortes e queda pontual de granizo no Acre e em outros Estados.

“Onda de frio polar chega nesta quinta-feira e deixa o tempo extremamente instável, com chuvas intensas, ventos fortes e queda pontual de granizo, no Acre, Rondônia, Amazonas (sudeste, sul e sudoeste), Mato Grosso (sudoeste, oeste e noroeste), Bolívia (planícies) e Peru (centro e sul da região de selva). Alertamos para a alta probabilidade de ocorrência de transtornos à população, como queda de galhos e árvores, inundação de ruas, destelhamentos e danos às edificações, além do perigo potencial dos raios.A temperatura diminui, mas não haverá frio intenso nem friagem, com máxima inferior a 26ºC, na sexta-feira, e mínima entre 18 e 20ºC, no ínicio do dia, em Rio Branco, Brasileia e áreas próximas.” – disse Friale.

O mago ainda alertou sobre os transtornos que a variação climática poderá causar nos moradores do Acre:

“Tendo em vista o mau tempo que se aproxima, alertamos a população e as autoridades para a alta probabilidade de ocorrência de sérios transtornos entre esta quinta-feira e a próxima sexta-feira, como queda de galhos e árvores, destelhamentos, danos às edificações e inundação de ruas, além do perigo potencial dos raios. Assim, é importante que todos fiquem atentos quando surgirem nuvens carregadas, pois o tempo mudará bruscamente quando da chegada da frente fria nesta quinta-feira. Com a devida precaução, poderão ser evitados maiores prejuízos e transtornos.” – finalizou.