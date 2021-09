Friale alerta para chegada de temporal no Acre com ventos que podem passar de 70km/h

- Publicidade-

O meteorologista Davi Friale em boletim divulgado nesta segunda-feira, 27, informou que os estados do Acre, Amazonas e Rondônia serão atingidos por temporais no decorrer do dia.

Segundo Friale, intensos pulsos úmidos, vindos de leste, avançam rapidamente na direção de Mato Grosso, (noroeste) de Rondônia, do Amazonas (sudeste, sul e sudoeste), do Acre, da Bolívia (norte e nordeste) e do Peru (sul e leste da região de selva), provocando temporais, com fortes ventanias, por onde passam.

“Nossas estimativas são de que, durante a tarde desta segunda-feira, chegarão a Porto Velho e Rio Branco e cidades próximas a estas, inclusive no estado do Amazonas e no norte da Bolívia. No Acre, todas as cidades poderão sentir os efeitos deste mau tempo que se aproxima, mas será no leste, no sul e no centro do estado que a probabilidade de tempo severo é maior”, afirmou.

“Os ventos estarão soprando, em geral da direção leste, mas com variações pontuais de nordeste e de sudeste, com rajadas que podem passar 70km/h de velocidade”, acrescentou.

Em outro trecho, o meteorologista informou que existe a alta probabilidade de sérios transtornos, como queda de galhos e árvores, destelhamentos, danos às edificações e inundação de ruas, além do perigo potencial dos raios, pois poderão ocorrer, além das ventanias, descargas elétricas, chuvas fortes e queda pontual de granizo.

“Assim, é importante que a população fique atenta, quando surgirem nuvens carregadas, a fim de evitar maiores prejuízos ou transtornos. Lembramos, ainda, que tais temporais são pontuais, ou seja, podem atingir com forte intensidade um bairro, enquanto, em outro, próximo, sequer chover”, encerrou