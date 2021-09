Frentista pula em frente de carro para tentar impedir furto

- Publicidade-

Um frentista de um posto de combustível de Cambé, no Paraná, pulou em frente de um carro para tentar impedir o furto do veículo. As informações são do G1.

Câmeras de segurança flagraram o assaltante saindo com o carro em marcha à ré no pátio do posto. Na sequência, o frentista correu e pulou no capô do automóvel, que estava em movimento.

Mesmo com o esforço do frentista para evitar o furto, o ladrão conseguiu fugir. Segundo testemunhas, o veículo roubado pertence ao pai do funcionário.

De acordo com a Polícia Militar, o ladrão morreu horas depois ao bater o automóvel furtado em uma rua de Londrina. Antes do óbito ser confirmado, o suspeito bateu contra um poste.