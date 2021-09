Frank Lima deve ser comunicado de exoneração nesta quarta-feira

- Publicidade-

Lima é acusado de praticar assédio sexual e moral contra servidores da pasta que comanda.

O secretário municipal de Saúde de Rio Branco, Frank Lima, deve ser informado sobre a exoneração dele na tarde desta quarta-feira, 1º, durante encontro com o prefeito Tião Bocalom, na sede do Poder Executivo. Lima é investigado pela Corregedoria-Geral do Município e pelo Ministério Público do Acre.

O decreto de desligamento do gestor já está pronto desde a sexta-feira, 27, como antecipou o Notícias da Hora na terça-feira, 31, momentos antes da votação para a abertura ou não do processo de impeachment do prefeito, na Câmara Municipal. O decreto de exoneração, contudo, ainda não foi numerado, para evitar retroatividade.

“O decreto apenas está sem número porque não tem como dar retroatividade, visto que o Frank autorizou pagamentos, comissões, processos foram assinados, então seria um prejuízo muito grande para a administração, e algo que precisaria ser explicado”, avalia um dos assessores do prefeito em conversa com o site.

Lima é acusado de praticar assédio sexual e moral contra servidores da pasta que comanda e foi alvo de recomendação do Ministério Público, para que seja afastado do cargo, junto com a Diretoria de Gestão, Tatiana Mendes, e do corregedor-geral interno do Município, Jorge Ferreira.

A situação de Bocalom não é das melhores: o prefeito teme que a ordem para retirar Frank Lima da secretaria seja assinada por algum juiz, aumentando o desgaste. “Hoje o prefeito vai conversar com ele pessoalmente, e pelo que se sabe vai informá-lo de que terá de tirá-lo do cargo”, completa a fonte.