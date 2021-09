Fotógrafa apaga álbum de casamento após ser proibida de beber água na cerimônia

- Publicidade-

Uma fotógrafa apagou todas as fotos que havia tirado do casamento de um amigo após ele proibi-la de comer e beber água durante a cerimônia. De acordo com a mulher, inicialmente, ela tinha sido convidada para participar da festa e, depois, o noivo a chamou para fotografar o evento.

“Eu disse a ele que fotografia de casamento não era o meu forte, mas ele me convenceu dizendo que não ligava se todas as fotos não ficassem perfeitas. Eles estavam com um orçamento apertado, então eu concordei em ajudar, afinal eram meus amigos, e aceitei fotografar por apenas US$ 250, o que não é nada para um evento de 10 horas de trabalho”, relatou a mulher na rede social Reddit .

A fotógrafa disse que chegou no local por volta das 11h e somente por volta das 17h que a comida começou a ser servida. Com fome e sede, ela teria dito ao noivo que precisava de uma pausa de 20 minutos, mas ele não permitiu.

“Não tem open bar, nem nada, então não consigo nem pegar água e minhas duas garrafas de água estão vazias há muito tempo”, afirmou. O amigo dela disse que, caso ela quisesse interromper o trabalho, poderia ir embora e não receberia nada pelo que já havia sido feito.

Irritada com a situação, a mulher deletou todas as fotos que tinha feito do evento. “Apaguei todas as fotos que tirei do casamento na frente dele e saí dizendo que não era mais sua fotógrafa”, disse.