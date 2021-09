Formar geração de líderes negros é foco de evento de multinacional

- Publicidade-

A diversidade e a inclusão no mercado de trabalho está cada vez mais em alta e, com isso, variadas políticas têm sido adotadas dentro das empresas. Contudo, quando pensamos nos cargos de liderança, os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que as pessoas negras ocupam apenas 30% deles no País, mesmo sendo maioria da população.

Com o objetivo de influenciar a formação de uma geração de líderes negras e negros por meio de ações em três pilares (inspiração, desenvolvimento e conexão), a Conferência Juntos 2021 será realizada nos dias 2 e 3 de outubro de 2021, de forma virtual. As inscrições estão abertas neste link.

O evento é realizado pela McKinsey & Company em parceria com grandes empresas como Itaú, B3, BTG, Coca-Cola, JPMorgan, Ambev, Ânima Educação, Banco BV, Banco PAN, Citi, Corteva, Grupo Boticário, Morgan Stanley, Novartis e P&G. O evento acontece anualmente desde 2018 e busca integrar as próximas gerações de líderes negras e negros.

A iniciativa é focada em jovens profissionais autodeclarados negros (pardos e pretos) com até seis anos de formados e em universitários com graduação prevista para os próximos dois anos, mas aceita todos os públicos. A conferência é uma oportunidade para conhecer profissionais com histórias inspiradoras, desenvolver novas habilidades e se conectar com grandes empresas, além de aprender sobre novas oportunidades de carreira.

A programação do evento conta com palestras com profissionais negros de destaque no mercado, como a empresária e colunista do Estadão Camila Farani, que discutirá os desafios da população negra na ascensão socioeconômica, além de outras personalidades como a ex-ginasta olímpica Daiane dos Santos e o músico e produtor Evandro Fióti. A mestre de cerimônias será a jornalista Adriana Couto, que apresenta há mais de dez anos o programa Metrópolis, na TV Cultura.

A conferência também conta com atividades como uma feira de carreiras e exposições de empresas engajadas na diversidade racial, sessões de workshops e treinamentos que abordarão temas como o domínio da técnica de storytelling e a melhor maneira de estruturar um currículo.