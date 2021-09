Forças francesas matam líder do Estado Islâmico no Grande Saara

Presidente da França, Emmanuel Macron, anunciou a morte de Adnan Abu Walid al Sahraoui

O líder do grupo extremista Estado Islâmico no Grande Saara, Adnan Abu Walid al Sahraoui, foi “neutralizado” pelas forças francesas, anunciou o presidente francês, Emmanuel Macron, pelo Twitter, na madrugada de quarta para quinta-feira.

“Adnan Abu Walid al Sahraoui, chefe do grupo terrorista do Estado Islâmico no Grande Saara, foi neutralizado pelas forças francesas”, anunciou Macron.

O Palácio do Eliseu informou que o líder deste grupo, considerado o responsável pela maioria dos ataques no Mali, no Níger e em Burkina Faso, estava “morto”.

“Trata-se de um novo grande sucesso no combate contra os grupos terroristas no Sahel”, disse Macron.