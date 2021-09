Forças de Segurança Pública da Regional Purus reduzem violência em 66,7% nos primeiros 08 meses de 2021

- Publicidade-

A Polícia Militar do Acre (PMAC), por meio do 8° Batalhão, juntamente com a Polícia Civil, Polícia Penal e demais forças de segurança, reduziram os índices de criminalidade em 66,7% na região do Purus, nos oito primeiros meses de 2021, em comparação ao mesmo período de 2020. Os números foram obtidos através dos setores de análise criminal da PMAC e do Ministério Público do Acre.

Vale destacar que a Regional Purus compõe-se de três munícipios: Sena Madureira, Santa Rosa do Purus e Manoel Urbano.

Ademais, os dados individualizados dos Municípios apontam uma redução de 50 % em Sena Madureira, 75% em Manoel Urbano e de 100% em Santa Rosa do Purus. Destaca-se que não houve homicídio na cidade de Santa Rosa do Purus nos primeiros oito meses de 2021.

No período relatado, na regional Purus foram registrados 03 homicídios, sendo dois em Sena Madureira e um em Manoel Urbano.

Frisar-se que, graças ao trabalho integrado das forças de segurança e o trabalho forte de inteligência, todos os autores desses homicídios foram presos e aguardam deliberação judicial no tocante à culpabilidade.

Acrescenta-se, ainda, a integração das forças de segurança pública com o Ministério Público e o Poder Judiciário, especialmente, na formulação de estratégia de segurança pública que, por conseguinte, resulta na redução da violência nos municípios da regional Purus.

“Nenhum resultado positivo se alcança quando o pensar e agir individualizado e enraizado nas vaidades pessoais se sobrepõe ao pensar e agir participativo. A dinâmica desenvolvida de envolvimento efetivo da comunidade em prol da segurança de nossa população é a principal responsável por esses números”, destacou o comandante do 8° BPM, Tenente-coronel M Jorge.