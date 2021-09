Foragido do Acre é preso em Guajará-Mirim

- Publicidade-

O foragido do Estado do Acre Maurício Lima das Chagas, 22 anos, foi localizado e preso por uma equipe do 6° Batalhão de Polícia Militar com o apoio do Núcleo de Inteligência da PM. A prisão aconteceu na avenida José Cardoso Alves, bairro Jardim das Esmeraldas, no município de Guajará-Mirim.

Após receber uma denúncia anônima, os policiais se deslocaram até o endereço informado. No local, a Polícia localizou Maurício.

Na consulta nominal, foi constatado que havia um mandado de prisão contra o foragido, pelos crimes de roubo e por organização criminosa, expedido pela justiça do Estado do Acre.

Preso, ele foi encaminhado para o sistema prisional, onde ficou à disposição da justiça.