Fogo toma conta das margens da Estrada Transacreana e Bombeiros não chegam ao local

Um incêndio de grandes proporções foi registrado na tarde desta segunda-feira, 20, em uma área de vegetação no início da estrada da Transacreana, km 2, em Rio Branco.

Em imagens capturadas pelo fotojornalista do ac24horas, Sérgio Vale, é possível ver o tamanho das chamas que tomaram conta do local.

O fogo começou no período da tarde desta segunda, por volta das 14 horas e se espalhou por propriedades rurais, espalhando também bastante fumaça.

Apesar do apelo dos moradores da comunidade, até o momento, não foi registrada nenhuma presença do Corpo de Bombeiros do Acre.

Em imagens enviadas, é possível constatar apenas a presença de caminhões pipas que tem tentado amenizar a situação. As chamas já atingiram o cabeamento de internet da comunidade e ao que tudo indica poderá deixar a comunidade sem sinal telefônico.